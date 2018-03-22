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Минфин: Налоговое бремя в РФ увеличивать не планируется


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Налоговое бремя в России увеличивать не планируется, но власти намерены повышать собираемость существующих налогов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы говорим о том, что в целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов", - сказал Силуанов.

Правительство России в настоящее время готовит предложения об изменениях налоговой системы, при этом власти уже заявляли, что нагрузку на бизнес увеличивать не планируют. Однако предложения об увеличении ставок тех или иных налогов периодически обсуждаются в кабинете министров. В частности, в четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения подоходного налога.

Ранее обсуждался также предложенный Минфином вариант повышения НДС с одновременным снижением страховых взносов - эта мера, по расчетам Минфина, не приведет к повышению общей налоговой нагрузки на легальный бизнес, но увеличит ее для "теневого" бизнеса, и будет способствовать его обелению.

В целом, по словам министра, Минфин в ближайшее время представит предложения по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию. "В ближайшее время мы сможем представить вам наши предложения", - сказал Силуанов на встрече с Путиным, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Министр добавил, что ведомство рассчитывает "отработать" такие предложения вместе с парламентариями в весеннюю сессию.

"Мы надеемся тоже на то, что большинство решений для реализации тех задач, которые поставлены в послании, мы сможем отработать вместе с нашими парламентариями в весеннюю сессию в текущем году", - отметил он.

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