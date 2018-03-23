ЦБ: Рост спроса в I полугодии 2018 г будет приближать инфляцию к таргету в 4%

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Потребительский спрос в первом полугодии текущего года продолжит увеличиваться, способствуя постепенному приближению инфляции к целевому значению вблизи 4%, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике (ДКП).

Таргет ЦБ по инфляции - "вблизи 4%". Годовая инфляция в РФ в феврале, по данным Росстата, составила 2,2%, как и в январе. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ составит 3-4% в 2018 году и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

"В базовом сценарии ожидается, что в первом полугодии 2018 года потребительский спрос продолжит плавно увеличиваться, способствуя постепенному приближению инфляции к целевому значению", - сказано в документе.

Регулятор поясняет данную тенденцию несколькими факторами. "В январе-феврале 2018 года рост реальной заработной платы в годовом сопоставлении существенно ускорился, заметно превысив ожидания. Темпы прироста реальных располагаемых доходов населения, в состав которых помимо оплаты труда входят социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности и финансовых операций, также повышались, но оставались на более низких уровнях, что сдерживало ускорение наращивания потребительской активности", - отмечается в докладе.

Другой причиной ЦБ считает то, что на фоне смягчения денежно-кредитных условий последовательно повышался спрос домохозяйств на кредит при сохранении стабильной активности вложений в рублевые финансовые активы. "В результате норма сбережений, в течение 2017 года демонстрировавшая тренд на снижение, в начале 2018 года была близка к уровню, соответствующему долгосрочному среднему значению", - указывает регулятор.

"Опросы свидетельствуют, что домохозяйства сохраняют относительно консервативный взгляд на свои доходы, условия для осуществления сбережений и крупных покупок. Как ожидается, в дальнейшем норма сбережений останется на практически стабильном уровне при сбалансированном росте кредитования и сохранении устойчивого интереса населения к рублевыми сбережениям с учетом поддержания положительного уровня реальных процентных ставок в экономике", - подчеркивается в документе.