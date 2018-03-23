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ЦБ: Продовольственная инфляция замедлится во II кв и ускорится в III кв


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает замедления продовольственной инфляции во втором квартале в годовом выражении и ее ускорения в третьем квартале, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"Во втором квартале 2018 года темп продовольственной инфляции в годовом сопоставлении, как ожидается, еще снизится за счет эффекта базы, а с третьего квартала по мере поступления нового урожая, а также на фоне продолжения повышения спроса будет происходить ее ускорение до уровней, сопоставимых с остальными категориями (непродовольственными товарами и услугами) и соответствующих сближению потребительской инфляции с уровнем 4%", - отметили в ЦБ.

В регуляторе пояснили, что замедление темпов роста цен на продовольственные товары оказалось несколько более продолжительным и существенным, чем ожидалось ранее. "В текущей понижательной динамике продовольственных цен отражается не только воздействие благоприятных погодных условий, но и структурное расширение предложения за счет реализованных инвестиций и технологического развития, в том числе поддерживаемых государственными мерами", - пишут авторы доклада.

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