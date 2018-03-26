США и Китай начали переговоры о торговле

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вашингтон и Пекин потихоньку начали переговоры об упрощении доступа США на рынки Китая, сообщили осведомленные источники. Этому предшествовала неделя, в течение которой стороны обменивались резкими высказываниями по поводу планов Вашингтона использовать пошлины, чтобы уменьшить торговые дисбалансы, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Переговоры, охватывающие большой спектр сфер, включающий финансовые услуги и обрабатывающую промышленность, возглавляют Лю Хэ, главный экономический советник председателя КНР, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Они проходят в Вашингтоне.

На минувшей неделе Мнучин и Лайтхайзер направили Лю письмо, в котором администрация Трампа изложила конкретные требования. Как сообщили осведомленные источники, требования включают в себя понижение пошлин Китая на американские автомобили США, увеличение покупок американских полупроводников Китаем и более широкий доступ к финансовому сектору Китая для американских компаний. Мнучин рассматривает возможность поездки в Пекин для продолжения переговоров, добавил один из источников.

Лю стал вице-премьером в ходе только что завершившейся ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, что по факту делает его главным по экономике страны.

"Министр Мнучин позвонил Лю Хэ (в субботу) и поздравил его с назначением на новую должность, - рассказал пресс-секретарь Министерства финансов США. - Они также обсудили торговый дефицит между двумя странами и договорились продолжать диалог, чтобы найти такой способ его сокращения, который устроит обе стороны".

Эти закулисные переговоры принесут облегчение тем, кого взволновали сделанные на прошлой неделе объявления о намерениях США. Вашингтон планирует оказывать на Пекин воздействие при помощи пошлин, сокращения инвестиций и других мер, чтобы добиться сокращения дефицита внешней торговли Китая и США объемом 375 млрд долларов США. Заявление США и угроза применения ответных мер со стороны Китая привели к резкому падению фондового рынка США.

Представители сельскохозяйственного пояса Америки, экспортной продукции которых могут коснутся ответные пошлины со стороны Китая, резко осудили изменения налогов, а союзники США в столицах иностранных государств от Канберры до Брюсселя начали нервно взвешивать дипломатические возможности на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Брюсселем.

На предыдущей неделе Трамп намекнул, что США прибегает к стратегии кнута и пряника. "Мы начали диалог с Китаем и сейчас находимся в самой гуще очень обширных переговоров", - заявил Трамп в четверг, объявляя о возможности увеличения пошлин на китайский импорт на 60 млрд долларов и о других ограничениях. "Посмотрим, к чему это приведет", - добавил Трамп.

Несмотря на бурную ответную реакцию на угрозу введения пошлин, власти Китая осторожны и не идут на большое нагнетание конфликта. Министр торговли Китая обвинил США в "создании порочного прецедента" и заявил, что его страна планирует ввести тарифы на ввозимые на территорию страны из США фрукты, свинину, переработанный алюминий и стальные трубы на общую сумму в 3 млрд долларов. Министр объявил, что эти меры являются прямым ответным действием на новые тарифы США на китайскую сталь и алюминий.

Однако пока в этом списке не фигурируют крупнейшие экспортные товары США, а именно соя, сорго и самолеты Boeing Co. По мнению некоторых наблюдателей, это говорит о готовности Пекина к переговорам с администрацией Трампа.

В ходе телефонной беседы Лю сказал Мнучину, что намерения Вашингтона в отношении внешней торговли могут навредить обеим странам и всей мировой экономике, сообщает Синьхуа. Лю также выразил надежду на совместную работу сторон, призванную "поддержать стабильность экономических и торговых отношений".

Трамп хочет, чтобы Китай сократил дефицит торговли с США на 100 млрд долларов. Одной из мер осуществления этого он считает увеличение продаж в Китай произведенных в Америке машины и полупроводников.

"Мне бы хотелось равенства", - заявил Трамп. "Они облагают импортную машину налогом в 25%, а мы в США берем 2%, и это нехорошо", - добавил он. В действительности сейчас пошлина на импортные автомобили в США составляет 2,5%; аналогичный сбор в Китае равен 25%. В других сферах тарифы США выше, чем у его торговых партнеров, в частности в стране действует налог в 25% на импортные грузовые автомобили малой грузоподъемности и высокие пошлины на некоторые сельскохозяйственные продукты, например, на арахис.

Вашингтон также рассматривает возможность обязать Пекин обязать покупать полупроводники у американских, а не у японских и южнокорейских компаний, сообщают осведомленные источники.

Представители США полагают, что угроза введения тарифов на импорт дает Вашингтону выигрыш в силе и позволит осуществить большие перемены. Критики подобных действий считают, что принуждение вести диалог при подобных обстоятельствах может обернуться против зачинщиков, так как любая уступка Пекина на переговорах может быть расценена как уступка под нажимом из-за рубежа и поставит в неловкое положение власти Китая.

"Мы ведем предварительную работу, чтобы понять, сможем бы ли мы достигнуть соглашения, которое покажется им справедливым", - заявил Мнучин в интервью Fox News Sunday. Это соглашение будет включать в себя дальнейшее открытие рынков Китая для экспортных товаров США, сокращение тарифов со стороны Пекина и прекращение давление на американские компании, которые переносят свои технологии на совместные американо-китайские предприятия, добавил Мнучин.

США также стремятся добиться от Китая ослабления ограничений для финансовых компаний США, особенно требований к тому, что они должны быть частью совместных предприятий. При подобном раскладе представительство американцев в руководстве многих компаний ограничено 51%.

В последние несколько месяцев, на фоне приостановки официальных переговоров о торговле, власти Китая хотели услышать конкретные требования США и отсутствие ясности от администрации Трампа их разочаровывало.

В конце февраля Лю отправился в Вашингтон как главный экономический советник Си Цзиньпина и провел там встречи с Мнучиным, Лайтхизером и Гэри Коном, главой Национального экономического совета. Лю предложил определенное ослабление регулирования в финансовом секторе, а американская сторона попросила его сделать официальное предложение, сообщили осведомленные источники.

Лю также встретился с представителями американских компаний и другими представителями деловых кругов, рассчитывая на возобновление диалога. На этих встречах американские участники давали Лю советы касательно того, что следует сделать Китаю для того, чтобы отношения с США снова пришли в равновесие, сообщили осведомленные источники.

Среди прочего Лю было предложено: ускорить либерализацию финансовой системы и увеличить масштабы этого; сократить субсидирование государственных предприятий; сократить пошлины на автомобили; увеличить прозрачность регулирования; отказаться от требований, согласно которым для входа на рынок Китая американские компании должны создавать совместные предприятия с китайскими. По словам осведомленных источников, Лю тогда никак не прокомментировал эти предложения, но заявил, что был очень рад услышать конкретные вещи.

В настоящее время стороны возобновили переговоры на высокопоставленном уровне. В США также будут внимательно следить за выступлением Си Цзиньпина на ежегодном Боаосском форуме, который пройдет на китайском острове Хайнань в апреле. По мнению некоторых наблюдателей, на этом форуме лидер Китая объявит об увеличении доступа на некоторые рынки страны для иностранцев, например, на рынок страхования.

"Если они откроют рынки, это предоставит огромные возможности для американских компаний", - заявил Мнучин в интервью Fox News Sunday. "Выражаю осторожную уверенность в том, что нам удастся прийти к соглашению. В противном случае мы будем дальше работать с пошлинами", - добавил он.