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Силуанов: Налоговые новации Минфина увеличат возможности инвестиций на 1% ВВП


Экономика

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что разрабатываемые его министерством налоговые предложения дадут возможность увеличить инвестиционные возможности российской экономики на 1% ВВП.

По мнению министра финансов, бизнесу должно быть не выгодно с экономической точки зрения находиться в "серой зоне".

"Налоговые новации предусматривают увеличение прибыли организаций, рост инвестиций и повышение производительности труда и, по оценкам, позволят увеличить инвестиционные возможности экономики на 1% ВВП", - считает Силуанов.

"Ключевые задачи, поставленные в послании, - очевидный приоритет в расходах. Это поддержка инфраструктуры, что позволит обеспечить содействие экономическому росту; здравоохранение, образование, также снижение бедности, без чего долгосрочное экономическое развитие просто невозможно", - добавил он.

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