ESM одобрил выделение Греции транша кредита в 6,7 млрд евро

БРЮССЕЛЬ, 27 мар - ПРАЙМ. Европейский механизм стабильности (ESM), который кредитует Грецию в рамках программы внешней финансовой помощи, одобрил выделение стране нового транша кредита в 6,7 миллиарда евро, говорится в Twitter организации.

"Совет директоров ESM только что одобрил транш кредита Греции в 6,7 миллиарда евро, с первым перечислением в 5,7 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

В январе совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал новый транш кредита для Греции в 6,7 миллиарда евро. Этот транш, как ожидалось, должен был быть разделен на две части, из которых первый субтранш составит 5,7 миллиарда евро.