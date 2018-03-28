Недельная инфляция в РФ четвертую неделю подряд - 0,1%

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 20 по 26 марта четвертую неделю подряд составила 0,1%, с начала года по 26 марта рост цен составил 0,8%, сообщает в среду Росстат.

Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,8%, на сахар – на 0,9%, на пшено – на 0,7%, соль – на 0,2%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 1,3%, свинина, куры и карамель – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на белокочанную капусту – 5,5%, картофель, лук, морковь, помидоры, яблоки – на 1,3-3,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.