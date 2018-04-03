Посол РФ заверил, что британским гостям на ПМЭФ будут рады

ЛОНДОН, 3 апр - ПРАЙМ. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заверил, что на Санкт-Петербургском экономическом форуме будут рады участию британцев.

"Петербургский международный экономический форум состоится 24-26 мая. Это уникальная платформа для мирового бизнеса для обсуждения и заключения сделок. Будем рады гостям из Британии", - написал посол в Twitter.

Накануне посольство РФ, комментируя сообщение в газете Times о том, что некоторым крупнейшим британским компаниям рекомендуется не посещать Петербургский международный экономический форум, заявило: "Если саботирование британской экономики входит в число важнейших интересов Британии, то у нас просто нет комментария. Мы считаем иначе".

Ранее диппредставительство подчеркивало, что россияне настроены в отношении британцев "позитивно и радушно", вопреки заявлениям британских официальных лиц.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании. Великобритания выслала 23 российских дипломата, еще 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Россия приняла ответные меры.