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РФПИ и Суверенный фонд Турции запускают совместный инвестфонд объемом $1 млрд


Мировая экономика / Экономика

АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд согласовали окончательные условия сотрудничества и приступают к запуску Российско-турецкого инвестиционного фонда, соответствующее соглашение было подписано во вторник в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно достигнутым договоренностям, вклады РФПИ и ТСФ в совместный фонд составят до 500 миллионов долларов с каждой стороны. Вложения будут направлены в привлекательные инвестиционные проекты, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Турцией, сообщили в РФПИ.

"Мы рады закреплению всех договоренностей с турецкими коллегами, что позволит перейти из фазы поиска привлекательных инвестиционных возможностей к их непосредственной реализации. В проработке наших инвестиционных команд уже находятся проекты в сфере информационных технологий и здравоохранения", - приводятся в сообщении фонда слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

"Мы рады возведению очередного "моста" в российско-турецких отношениях. Мировая экономика сдвигается с Запада на Восток, и российско-турецкое направление сотрудничества становится одним из важных элементов нового мироустройства", - отметил член совета директоров Турецкого суверенного фонда Йигит Булут.

 

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