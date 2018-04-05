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Орешкин: Доля государства в российской экономике близка к 50%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Прямое вмешательство государства в те или иные рынки является одним из факторов нарушения конкуренции, а в прошлом году госдоля в экономике РФ увеличилась приблизилась к 50%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на Госсовете по развитию конкуренции.

"Я бы отметил вопрос роста общей доли государства в экономике, в том числе за счет крупных компаний, которые расширяют сферы своей деятельности. В прошлом году, по оценкам экспертов, доля государства в экономике у нас опять выросла и вплотную приблизилась к отметке в 50%", - заявил министр.

Орешкин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40%. "Очевидно, что без значительного снижения уровня государства этой доли достичь будет просто невозможно", - указал он.

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