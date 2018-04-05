FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США до 5 июня разрешили ряд расчетов с компаниями РФ, попавшими под новые санкции


Экономика
  • # Здание министерства финансов США в Вашингтоне
    © AFP, Karen Bleier

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. США разрешили до 5 июня проводить ряд расчетов с российскими компаниями, попавшими под новые санкции, до 7 мая - сделки по выводу активов из них, говорится в материалах департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

В частности, до 5 июня разрешены некоторые расчеты с этими компаниями, необходимые для поддержания или прекращения действующих контрактов или соглашений. "Транзакции, которые необходимы для поддержания или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в США, действовавших до 6 апреля, могут проводиться до 12.01 по североамериканскому восточному времени 5 июня", - говорится в материалах OFAC.

Ввод в эксплуатацию новой электростанции - Джубгинской ТЭСБумаги EN+ Group на Лондонской бирже теряют 20% на фоне санкций США

Это касается транзакций между юридическими или физическими лицами из США и российскими компаниями, включенными в пятницу в санкционный список: "Агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал", "Евросибэнерго", группа "Ренова", "Русские машины", "Газпром GAZP бурение", "B?Финанс", "Ладога менеджмент", а также любых активов, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

Кроме того, США до 7 мая разрешили своим гражданам и юридическим лицам передать долг, капитал и другие активы в EN+ Group, "Русале" и группе "ГАЗ" лицам вне юрисдикции США. В этот срок разрешается также оказывать содействие в проведении таких сделок между нерезидентами США.

При этом граждане США или юридические лица должны в течение 10 дней после 7 мая и 5 июня предоставить OFAC подробный отчет о каждой совершенной сделке, включая имена и адреса участвующих сторон и сроки проведения сделок.

Версия для печати

Санкции против РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ