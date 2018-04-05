США до 5 июня разрешили ряд расчетов с компаниями РФ, попавшими под новые санкции

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. США разрешили до 5 июня проводить ряд расчетов с российскими компаниями, попавшими под новые санкции, до 7 мая - сделки по выводу активов из них, говорится в материалах департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

В частности, до 5 июня разрешены некоторые расчеты с этими компаниями, необходимые для поддержания или прекращения действующих контрактов или соглашений. "Транзакции, которые необходимы для поддержания или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в США, действовавших до 6 апреля, могут проводиться до 12.01 по североамериканскому восточному времени 5 июня", - говорится в материалах OFAC.

Это касается транзакций между юридическими или физическими лицами из США и российскими компаниями, включенными в пятницу в санкционный список: "Агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал", "Евросибэнерго", группа "Ренова", "Русские машины", "Газпром GAZP бурение", "B?Финанс", "Ладога менеджмент", а также любых активов, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

Кроме того, США до 7 мая разрешили своим гражданам и юридическим лицам передать долг, капитал и другие активы в EN+ Group, "Русале" и группе "ГАЗ" лицам вне юрисдикции США. В этот срок разрешается также оказывать содействие в проведении таких сделок между нерезидентами США.

При этом граждане США или юридические лица должны в течение 10 дней после 7 мая и 5 июня предоставить OFAC подробный отчет о каждой совершенной сделке, включая имена и адреса участвующих сторон и сроки проведения сделок.