Украина получит от МВФ меньше денег, чем планировалось

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В текущем 2018 году Киев получит от Международного валютного фонда (МВФ) меньше средств, чем предполагалось ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономического развития Украины.

В 2018 году Украина получит от МВФ только $1,5 млрд, тогда как ранее речь шла о $3,5 млрд.

Что касается траншей финансовой помощи в следующие годы, то они также будут сокращены. В 2019 году МВФ может перечислить $2 млрд, тогда как планировалось $4,4 млрд, в 2020 году - $1,5 млрд вместо $3,3млрд. По последним данным, на 2021 год, запланирован только транш в размере $1 млрд.

Отмечается, что Киев до сих пор не получил пятый транш от МВФ, который планировалось перевести еще в прошлом 2017 году.