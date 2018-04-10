Силуанов: Минфин скептически относится к повышению налоговой нагрузки на граждан

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ скептически относится к повышению налоговой нагрузки на граждан, считает его возможным только в виде добровольных пенсионных накоплений, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Я скептически отношусь к повышению налоговой нагрузки на граждан, считаю, мы имеем в других направлениях совершенствования налоговой системы возможности привлечения дополнительных ресурсов в бюджетную систему. Что касается дополнительной нагрузки на граждан - я думаю, дело это добровольное с точки зрения формирования индивидуального пенсионного капитала", - сказал Силуанов, выступая на апрельской конференции ВШЭ.

На конференции ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что, по его данным, половина российских граждан не возражали бы против повышения на 2 процентных пункта ставки подоходного налога, при условии что смогут сами определить направление расходования этих поступлений.

Силуанов, со своей стороны, напомнил, что у муниципалитетов и сейчас есть возможность привлекать дополнительные ресурсы у граждан, которые проживают на их территориях. "К сожалению, это не используется достаточно хорошо", - сказал он.

Комментируя высказывания Кузьминова об изъятии с населения дополнительно 2% доходов для финансирования социальных проектов, глава Минфина заявил, что готов поддержать только решения в отношении формирования индивидуального пенсионного капитала. Он подчеркнул, что такие отчисления должны быть добровольными и интересными для граждан - то есть у плательщиков должна быть возможность использования этих средств на собственные нужды даже до выхода на пенсию.