Глава МВФ: Неопределенность в мировой экономике возросла из-за геополитики

ВАШИНГТОН, 11 апр /ПРАЙМ/. Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая в Университете Гонконга, призвала правительства по всему миру ускорить реформы в связи с тем, что тучи в мировой экономике сгущаются из-за геополитики.

"Окно возможностей открыто. Все же есть безотлагательная необходимость (ускорить реформы), потому что неуверенность значительно возросла: от напряжения в торговых отношениях до увеличения финансовых и бюджетных рисков и более неопределенной геополитической ситуации", - заявила она.

При этом Лагард подчеркнула, что фонд по-прежнему оптимистично смотрит на развитие мировой экономики. Так продолжается экономический рост в США на фоне новой налоговой политики. Китай и Индия продолжают лидировать в росте среди стран с развивающейся экономикой.

Но нельзя сбрасывать со счетов рост государственных и частных долгов. "Новый анализ МВФ показывает, что после десятилетия мягких финансовых условий глобальный долг, как государственный, так и частный, достиг пикового значения за всю историю — 164 триллионов долларов", - продолжила глава фонда.

Кроме этого, она подвергла критике политику протекционизма, которую стали проповедовать некоторые страны, эта политика несет угрозу мировому финансовому росту. По ее словам, необходимо решать вопросы недобросовестной конкуренции исключительно на площадке ВТО, а не через взаимное повышение тарифов.