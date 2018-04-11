Медведев назвал бедность самой большой проблемой России

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Бедность остается острейшей проблемой, сделанного за эти годы недостаточно, чтобы ее победить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в среду с отчетом правительства в Госдуме.

"Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное - самой большой. Того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить", - сказал Медведев.

Он напомнил, что правительство приняло решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума. С 2013 года он вырос почти в два раза, а с 1 мая текущего года составит 11,163 тысячи рублей. "Это коснется более 3 миллионов человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере", - добавил премьер-министр.

В конце марта 2017 года вице-премьер Ольга Голодец просила президента РФ Владимира Путина дать поручения профильным ведомствам проработать вопрос о повышении МРОТ для вывода с рынка наименее производительных рабочих мест. Президент положительно отреагировал на данную просьбу.

До этого Голодец указала на проблему бедного населения в России. Она заявляла, что в России фиксируется бедность среди работающего населения: почти 5 миллионов человек получают минимальную зарплату в 7,5 тысяч рублей при средней заработной плате по итогам 2016 года в 36,7 тысяч рублей. Она назвала такую ситуацию "уникальным явлением".