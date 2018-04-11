Саудовкая Аравия разместила евробонды на $11 млрд

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия во вторник разместила евробонды на 11 миллиардов долларов без предварительного проведения road show, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в банковских кругах.

"Продажа еврооблигаций произошла без обычной продолжительной презентации бумаг инвесторам в нескольких западных финансовых столицах, известной как road show", - цитирует газета источников.

Этот шаг отражает текущий конфликт страны с Катаром, считают источники. Продажа произошла через день после того, как Катар начал road show своих евробондов, размещение которых планируется примерно через два года. Теперь Дохе придется предложить более щедрые условия для привлечения достаточного количества покупателей своих ценных бумаг.

В июне прошлого года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Доха отвергла их обвинения, заявив, что нападки на нее вызваны экономическими успехами Катара.