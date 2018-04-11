Медведев: Пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет надо пересмотреть

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем отчете перед Госдумой отметил, что пособия для находящихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет необходимо пересмотреть.

"Это пособие было установлено в 1994 году, его нужно пересмотреть", - ответил глава правительства на вопрос депутатов нижней палаты парламента о возможности пересмотра пособия для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет.

Медведев отметил, что все инициативы, касающиеся демографии страны и с которыми выступил президент Владимир Путин, будут реализованы. Это позволит поддержать рождаемость в стране в весьма сложный демографический период.

В настоящее время в России размер пособия по уходу за ребенком до трех лет составляет 50 рублей в месяц.