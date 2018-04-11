Власти могут предоставить краткосрочную ликвидность попавшим под санкции компаниям

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Власти РФ могут предоставить поддержку в виде краткосрочной ликвидности попавшим под санкции компаниям, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку, будь то краткосрочная ликвидность или иные виды поддержки, которые в настоящее время прорабатываться", - сказал Силуанов журналистам.

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"Когда финансовые потоки санкционных банков перекрываются, доступ к финансовым ресурсам ограничивается. И здесь государство в лице банков, в лице государства, может временно такую ликвидность предоставить, если это потребуется", - пояснил он.

Такая поддержка, по словам министра, может предоставляться через банковские институты, в том числе через новый оборонный банк.

Возможные параметры такой помощи пока не определены. "Я говорю пока гипотетически", - уточнил он.

Силуанов также заявил, что власти не планируют входить в капитал "Русала", попавшего под санкции США, но поддержат стабильную работу его предприятий.

"У "Русала" в целом, конечно, появились определенные ограничения. Мы должны в первую очередь позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет "Русал" и которые попали под санкции", - сказал министр.

"Не предполагается", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности вхождения государства в капитал компании.