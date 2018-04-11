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Минфин США: Санкции против олигархов из РФ оказали серьезный эффект


Экономика
  • #Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
    © AFP, Brendan Smialowski

ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Минфин США видит серьезный эффект от последних санкций против России, в том числе и на международных рынках, но отмечает, что к ним как к инструменту нужно подходить ответственно, поскольку он очень мощный.

В рамках слушаний в комитете по расходам палаты представителей США выступил глава Минфина Стивен Мнучин.

"Нам нужно быть очень осторожными, когда мы используем санкции. Это очень мощный инструмент. И нам нужно внедрять их осторожно и вдумчиво. Мы совсем недавно объявили о новых санкциях против российских олигархов и российских политиков. Они оказали достаточно серьезный эффект. Вы видели это по рынку. Мы так же ввели большое количество санкций против компаний, связанных с этими олигархами", - сказал Мнучин.

США в конце прошлой недели ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под ударом, в частности, оказались компании, подконтрольные Олегу Дерипаске. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжил резкое падение.

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США. По его словам, ответные меры на санкции США должны быть просчитаны и не должны наносить ущерба самой РФ.

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Санкции против РФ

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