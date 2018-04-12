Бюджет РФ за январь-март исполнен с профицитом в 1,5% ВВП

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ за январь-март 2018 года, по предварительной оценке Минфина, составил 1,5% ВВП, или 344,35 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

При этом Минфин повысил оценку профицита за январь до 3,6% ВВП с предыдущей оценки в 3,5% ВВП. Также повышена оценка профицита за февраль - до 0,8% ВВП с предварительной оценки в 0,3% ВВП. Профицит бюджета за март Минфин оценил в 0,5% ВВП.

Доходы бюджета за три первых месяца текущего года составили 4,075 триллиона рублей, или 26,7% к общему объему, утвержденному законом о федеральном бюджете на 2018 год. Расходы составили 3,731 триллиона рублей, что составляет 22,6% к общему утвержденному годовому объему.

Больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой – 2,678 триллиона рублей, или 29,5% к прогнозным показателям на 2018 год. Федеральная таможенная служба перечислила 1,194 триллиона рубелей, или 24,8% к прогнозному годовому показателю, другие федеральные органы – 202,875 миллиарда рублей, или 14,7% к прогнозу на текущий год.

Закон о бюджете на 2018 год рассчитан с дефицитом в 1,3% ВВП, однако глава Минфина Антон Силуанов говорил, что при сохранении текущих цен на нефть он может быть исполнен с профицитом, который может составить по итогам года чуть меньше 2% ВВП.