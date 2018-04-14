Путин на встрече отметил низкую безработицу и высокий рост ВРП в Москве

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Москве самый низкий, инвестиции в основной капитал выше, чем по стране, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

"Сергей Семенович, роль, значение Москвы для России понятно. Мы с вами не будем сейчас заниматься лирикой, поговорим о конкретных делах, поговорим о том, как развивается мегаполис, с какими проблемами сталкивается", - сказал Путин в начале встречи, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства среди положительных моментов отметил финансовую политику. "Ясно, что дело не только в большом количестве резидентов, которые зарегистрированы в столице, но и в том, как ведутся дела в этой сфере, потому что не так важно количество денег, как важно, как ими распоряжаются", - сказал Путин.

"В целом ваша команда работает профессионально, обеспеченность очень высокая. Самая низкая в стране безработица, это тоже надо отметить. Рост ВРП выше, чем в среднем по стране. Инвестиции в основной капитал - выше, чем по стране. И это все положительные моменты", - добавил он.