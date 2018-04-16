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ЦБ не исключает повышения ключевой ставки


Экономика / Макроэкономика
  • Игорь Дмитриев, ЦБ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ может пойти как вверх, так и вниз - регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

"Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции. Она может пойти вверх, может пойти вниз", - сказал Дмитриев, выступая на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. Причем декабрьское снижение сразу на 50 базисных пунктов стало некоторым сюрпризом для аналитиков и участников рынка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда объяснила данное решение тем, что у регулятора в позитивную сторону поменялся взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году. При этом Банк России дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

В марте Набиуллина сообщила, что регулятор оценивает равновесный или "нейтральный" уровень ключевой ставки в 6-7%, однако в дальнейшем в зависимости от ситуации эта оценка может меняться. В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по процентной политике состоится 27 апреля.

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Ставка Банка России

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