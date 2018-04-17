Профицит федерального бюджета РФ за январь-март составил 368,66 млрд руб

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 368,66 миллиарда рублей, следует из оперативного отчета об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.

Доходы бюджета составили 4,075 триллиона рублей, расходы - 3,707 триллиона рублей.

Ранее в апреле Минфин РФ сообщал, что профицит бюджета РФ за январь-март 2018 года, по предварительной оценке министерства, составил 1,5% ВВП, или 344,35 миллиарда рублей.

Закон о бюджете на 2018 год рассчитан с дефицитом в 1,3% ВВП, однако глава Минфина Антон Силуанов говорил, что при сохранении текущих цен на нефть он может быть исполнен с профицитом, который может составить по итогам года чуть меньше 2% ВВП.