FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Профицит федерального бюджета РФ за январь-март составил 368,66 млрд руб


Экономика

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 368,66 миллиарда рублей, следует из оперативного отчета об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.

Доходы бюджета составили 4,075 триллиона рублей, расходы - 3,707 триллиона рублей.

Ранее в апреле Минфин РФ сообщал, что профицит бюджета РФ за январь-март 2018 года, по предварительной оценке министерства, составил 1,5% ВВП, или 344,35 миллиарда рублей.

Закон о бюджете на 2018 год рассчитан с дефицитом в 1,3% ВВП, однако глава Минфина Антон Силуанов говорил, что при сохранении текущих цен на нефть он может быть исполнен с профицитом, который может составить по итогам года чуть меньше 2% ВВП.

Версия для печати

Бюджет РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ