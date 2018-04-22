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МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики


Мировая экономика / Экономика
  • #Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
    © AFP, Yuri Gripas

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Увеличение финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга представляют угрозу для роста мировой экономики. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Как подчеркивают члены комитета, рост мировой экономики усиливается и охватывает все больше стран, что стало возможным благодаря резкому увеличению объема инвестиций и торговли.

На данный момент риски снижения или же остановки экономического роста сбалансированы, но в ходе следующих нескольких кварталов они будут расти.

Также в документе отмечается, что демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики.

МВФК выступает совещательной структурой Совета управляющих — высшего руководящего органа Международного валютного фонда. Комитет собирается дважды в год и состоит из 24 управляющих МВФ, включая и представителя от России.

Следующее заседание по плану состоится 13 октября этого года в Индонезии.

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