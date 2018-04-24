ЦБ против вечной формальной планки дивидендов госкомпаний в 50% прибыли

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Позиция Банка России по размеру дивидендов госкомпаний отличается от позиции Минфина - 50% прибыли по МСФО не может быть формальной планкой навсегда, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Здесь наша позиция немного отличается от позиции министерства финансов. Это не может быть формальной планкой в 50% навсегда", - сказала Набиуллина, выступая на ежегодной конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, который также принимает участие в конференции, сообщил, что Минфин будет настаивать на увеличении дивидендов госкомпаний, которые могут платить 50% прибыли по МСФО, в частности за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.