Премьер Туниса призвал ЕС исключить страну из списка налоговых гаваней

БРЮССЕЛЬ, 24 апр ПРАЙМ. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед во вторник призвал Евросоюз исключить его страну из списка третьих стран - налоговых гаваней.

"Мы надеемся, что Евросоюз выведет Тунис из этого списка", - сказал Шахед журналистам после переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Данный перечень, именуемый списком не сотрудничающих с Евросоюзом юрисдикций в налоговых вопросах, был впервые принят в ЕС в конце декабря прошлого года. В него вошли 17 стран и территорий.

Однако Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на заседании в конце января текущего года вывел почти половину — восемь стран — из этого списка. Из него выбыли Барбадос, Гренада, Южная Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и ОАЭ. Эти страны из "черного списка" перешли в так называемый "серый список", где уже находится ряд других юрисдикций. Из последнего списка они могут быть выведены после имплементации предложений по корректировке своих налоговых режимов.