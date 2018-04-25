Эксперты назвали увеличение дефицита Пенсионного фонда "техническим"

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Минтруд разработал поправки к бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) на этот год, которые предусматривают рост дефицита бюджета фонда в 2,4 раза, с заложенных ранее 106,6 млрд рублей до 256,8 млрд рублей. Прогнозируемые доходы снизятся на 66,7 млрд рублей, а статья расходов вырастет на 83,5 млрд рублей.

В ПФР объяснили рост дефицита уменьшением трансферта из федерального бюджета, а также увеличением расходов по выплате страховых пенсий. Как следует из поправок в бюджете, расходы на пенсионное обеспечение и соцвыплаты вырастут на 171,4 млрд рублей, а объем трансферта из бюджета сократится на 68,3 млрд рублей.

Согласно принятому закону "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", прогнозируемый общий объем доходов бюджета ПФР составит 8,33 трлн рублей, расходов - 8,44 трлн рублей. Объем дефицита бюджета ПФР заложен в сумме 106,6 млрд рублей.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты назвали поправки в закон о бюджете ПФР "техническими". Реальный же дефицит Пенсионного фонда гораздо больше и покрывается за счет средств федерального бюджета.

"Технический" дефицит

Старший научный сотрудник научно-исследовательского финансового института Татьяна Омельчук считает увеличение дефицита ПФР "техническим". По ее словам, после того как сформирован бюджет фонда проводят переоценку доходов и расходов. В этом году доходы оказались ниже прогнозируемых, а расходы оказались выше.

Рост расходов Омельчук объясняет увеличением численности пенсионеров, которых оказалось больше, чем прогнозировалось. "Когда принимается бюджет ПФР точное количество новых пенсионеров подсчитать трудно. Это зависит от назначения новых пенсий, от возраста дожития и т.д. Бюджет ПФР формировался летом 2017 года, начался этот год, и оказалось, что люди живут дольше и соответственно увеличилось число пенсионеров", - сказала эксперт.

По оценке Омельчук, по отношению ко всем расходам пенсионной системы и по отношению ко всем трансфертам в пенсионную систему 100 млрд рублей - это небольшое увеличение. "У нас дефицит Пенсионного фонда - 2 триллиона рублей, а вместе с социальными выплатами - почти 3 триллиона, поэтому увеличение, условно, на 100 миллиардов рублей - это совсем небольшое увеличение", - считает она.

Руководитель аналитической службы Национальной ассоциации НПФ Евгений Биезбардис считает некорректной оценку размера дефицита ПФР в 256,8 млрд рублей. "Это изменение носит чисто технический характер и не отражает реального положения вещей. Если копнуть глубже, то окажется, что истинный дефицит бюджета ПФР существенно больше. Так, на выплаты текущих страховых пенсий Фонду не хватает 2 трлн рублей, что восполняется за счет трансферта из госбюджета. Это крупнейшая статья расходов после трат на оборонку", - сказал Биезбардис агентству "Прайм".

Кризис пенсионной системы

Член правления Института современного развития Евгений Гонтмахер в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил о провале пенсионной реформы в России. "Провал пенсионной реформы начался не в этом году, провал длинный. Он на самом деле уже длится у нас несколько лет. Когда, например, заморозили накопительную часть пенсии, это началось несколько лет назад, и будет продолжаться. Увеличение этого дефицита оно связано с индексациями пенсии, которые прошли в начале этого года, с тем, что зарплата растет не очень сильно в нашем народном хозяйстве, значительная часть людей уходит в тень и, вообще, не платит никаких взносов в Пенсионный фонд. И то, что об этом сейчас сказано, это просто одно из проявлений длинного системного кризиса Пенсионного фонда в России", — сказал он.

С оценкой Гондмахера согласен Биезбардис. "С ним сложно не согласиться, учитывая огромный дефицит Пенсионного фонда, который покрывается из государственного бюджета", - сказал Биезбардис.

Омельчук же считает, что проблем с финансирование дефицита ПФР не возникнет. "По итогам года дефицит может выйти на цифру, которая ожидалась в прошлом году", - говорит она.