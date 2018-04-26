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Счетная палата заявила о двукратном росте нарушений при госзакупках


Экономика

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Объем нарушений при совершении государственных закупок в прошлом 2017 году вырос в два раза по сравнению с 2016 годом, пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ.

В документе СП поясняется, что за 2016 год объем нарушений на процедурах в рамках закона 44-ФЗ составил 48,4 млрд рублей. В 2017 году - уже 104,6 млрд рублей.

Поясняется, что число самих нарушений за прошлый год выросло почти в три раза: с 823 до 2200.

А вот показатель экономии бюджетных денег - напротив - снизился с 9,9% в 2016 году до 6,7% в прошлом.

Как пояснили изданию в Счетной палате, рост числа нарушений, которые были выявлены сотрудниками ведомства, связан с увеличением количества контрольных мероприятий. Помимо этого в СП отметили важную роль завершения формирования методологической базы по проведению ведомством аудита и рост доступности данных Единой информационной системы.

В 2017 году на портале Единой информационной системы были опубликованы данные о закупках на сумму в 7,1 трлн рублей. Это на 11,4% выше, чем в 2016 году.

Таким образом, отмечает РБК, СП смогла выявить нарушения в 1,5% от всех осуществленных в 2017 году закупках.

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