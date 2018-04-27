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Реальный размер пенсий в РФ в I квартале вырос на 2,2%


Пенсионная реформа / Экономика

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Реальный размер пенсий в РФ в первом квартале 2018 года вырос на 2,2% в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты, говорится в докладе Росстата.

С учетом произведенной в январе 2017 года единовременной выплаты реальные пенсии в первом квартале 2018 года снизились на 9,6%.

При этом средний размер назначенных пенсий в первом квартале составил 13 тысяч 317 рублей.

Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%, что превысило фактическую инфляцию 2017 года в 2,5%.

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Пенсии

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