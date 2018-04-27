Индекс потребительских настроений в США в апреле оказался лучше прогноза

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по окончательной оценке, снизился до 98,8 пункта со 101,4 пункта в марте, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 98 пунктов.

Индекс текущих экономических условий в США в апреле, по окончательной оценке, снизился до 114,9 пункта с мартовского уровня в 121,2 пункта, индекс экономических ожиданий опустился до 88,4 пункта с 88,8 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.