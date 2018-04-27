ЕЦБ и Банк Англии созовут рабочую группу по управлению рисками от Brexit

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Монетарный регулятор еврозоны - Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии созовут рабочую группу для управления рисками в области финансовых услуг, которые могут возникнуть в результате выхода Великобритании из ЕС, говорится в сообщении ЕЦБ.

Как ожидается, Великобритания покинет союз 29 марта 2019 года. Затем планируется переходный период в отношениях страны и ЕС – до конца 2020 года.

"Европейский центральный банк и Банк Англии созовут техническую рабочую группу по управлению рисками в период вокруг 30 марта 2019 года в сфере финансовых услуг", - говорится в релизе.

Работа этой группы будет идти независимо от переговоров по условиям отделения страны от союза, которые ведут Еврокомиссия (от имени остающихся 27 стран ЕС) и власти Великобритании. Возглавят группу президент ЕЦБ и управляющий Банка Англии. В качестве наблюдателей будут приглашены представители Еврокомиссии и министерства экономики и финансов Великобритании (HM Treasury).

Кроме того, основная ответственность за подготовку к Brexit остается за участниками рынка, отмечает ЕЦБ.