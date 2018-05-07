Путин вступил в должность президента РФ на новый шестилетний срок

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний период. Правительство России в день инаугурации президента уйдет в отставку

Владимир Путин принес присягу. После этого председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин вручил символы государственной власти и объявил о вступлении в должность президента РФ.

Напомним, что голосование на президентских выборах в России состоялось 18 марта. Явка составила 67,54% избирателей. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Это, по данным ЦИК, свыше 56,4 миллиона россиян.