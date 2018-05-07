Путин предложил Думе рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьера

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин после прошедшей в понедельник инаугурации предложил нижней палате парламента страны рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Правительство РФ ушло в отставку после инаугурации президента

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - поясняется в сообщении.

Ранее в понедельник российский кабмин ушел в отставку. Медведев был председателем правительства РФ весь третий срок работы Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года.