Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьер-министра 8 мая

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая, сообщили в понедельник в пресс-службе ГД.

Ранее в понедельник после своей инаугурации президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.

"После того, как президент РФ Владимир Путин внес предложение о кандидатуре Дмитрия Медведева на пост председателя правительства Российской Федерации, в Государственной думе состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями всех парламентских фракций. Участники встречи обсудили процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту России на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания палаты — 8 мая", — говорится в сообщении.

Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая нынешний кабинет министров сложил свои полномочия.

В 17.00 понедельника в Госдуме в закрытом режиме состоится встреча Медведева с фракцией "Единой России", будет принято решении о позиции относительно поддержки его кандидатуры, заявил первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.

"Мы сегодня собираем собрание фракции в 17 часов, время мы уточнили, на которое приедет кандидат, у нас есть вопросы, мы хотим высказать свои пожелания по работе нового состава правительства. И официально примем решение фракции на этом собрании", - сказал он. "Мы планируем, что в начале заседания пресса будет присутствовать на выступлении Дмитрия Анатольевича, а потом после этого мы хотели бы побеседовать с кандидатом непосредственно в закрытом режиме", — добавил он.

При этом в "Справедливой России" в вопросе поддержки кандидатуры Медведева на пост премьера РФ преобладают критические настроения, заявил РИА Новости первый зампред фракции эсеров Михаил Емельянов.

"Поддержка кандидатуры Медведева проблематична, мы его довольно критиковали и критикуем за его курс в части экономической политики… настроения преобладают критические", — сказал Емельянов, отвечая на вопрос о том, поддержит ли фракция "Справедливая Россия" кандидатуру Медведева на пост премьера.