Медведев предлагает экс-главу Минсельхоза Гордеева на пост вице-премьера по АПК

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Дмитрий Медведев сообщил, что предлагает экс-главу Минсельхоза Алексея Гордеева на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство.

Приехав в Госдуму для консультаций с парламентскими фракциями, Медведев встретился с фракцией "Единой России" в первую очередь и на этой встрече озвучил свои предложения, заявив, что они "могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена".

"Таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев", - сказал он.

"Я подчеркиваю, речь идет именно о руководящем составе правительства", - сказал Медведев.