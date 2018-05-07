Медведев озвучил в Госдуме свои предложения по вице-премьерам РФ

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьера РФ Дмитрий Медведев предложил в ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" в Госдуме назначить Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Ольгу Голодец, Юрия Борисова и Максима Акимова вице-премьерами, заявила депутат ГД Наталья Костенко.

"Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" огласил кадровые предложения по руководящему составу нового правительства РФ. Социалка - Голикова, сельское хозяйство - Алексей Гордеев. Энергетика + промышленность - Козак. Культура и спорт - Голодец, строительство - Мутко, цифровая экономика, транспорт, связь - Максим Акимов. Оборона - Борисов", - написала Костенко на своей странице в Facebook FB.

При этом, Медведев, заявил, что "Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов. ... Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", - сказал Медведев.

Он также сообщил, что предлагает назначить Дмитрия Козака вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики, а Ольгу Голодец - вице-премьером по вопросам культуры и спорта.

По словам Медведева, есть ряд коллег, которые известны единороссам и которые "могли бы сохраниться в составе правительства".

"Я имею в виду кандидатуру Дмитрия Николаевича Козака, который, тем не менее, может заняться несколько иными вопросами, нежели те, которые он курирует сейчас. В частности, он мог бы заняться вопросами промышленности, потому что нужно периодически менять сферу деятельности, вопросами энергетики. И Дмитрий Николаевич имеет для этого достаточный опыт и достаточный авторитет в стране", - сказал Медведев на консультации с думской фракцией ЕР.

Вопросы культуры, вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, "предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец", продолжил Медведев.