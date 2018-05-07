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Медведев пока не назвал депутатам кандидатов на министерские посты


Экономика

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с депутатами-единороссами не озвучил кандидатов на министерские посты, сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР.

"Были названы предложения по вице-премьерам и руководителю аппарата правительства. Что касается министров, он предложил сначала дождаться его утверждения в должности премьера", - сказал собеседник агентства.

"Мы еще сможем с вами обсудить и вопросы о назначении тех министров, кандидатуры которых в соответствии с конституцией я должен буду в случае получения согласия от председателя Госдумы представить президенту вместе со структурой правительства", - процитировал источник слова Медведева.

По предложению Медведева, первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов, вице-премьерами - Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Борисов, Ольга Голодец и Максим Акимов, руководителем аппарата - Константин Чуйченко, который сейчас возглавляет контрольное управление президента РФ.

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