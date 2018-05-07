Медведев не назвал возможными замами Шувалова, Дворковича, Рогозина, Хлопонина и Трутнева

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Медведев, озвучивая в ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" в Госдуме кандидатов в вице-премьеры, не назвал Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева, сообщили РИА Новости участники встречи.

"Они не назывались Медведевым", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил и другой источник.

Ранее в понедельник вступивший в должность президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны.