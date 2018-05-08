Медведев назвал кандидатов в свои замы: меняется больше половины

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост главы правительства, предложил серьезное обновление состава вице-премьеров: свои должности сохранят лишь четверо, а шестеро человек пополнят команду замов. В частности, занимавший в прежнем кабмине пост министра финансов Антон Силуанов может одновременно стать и первым вице-премьером.

В понедельник состоялась инаугурация Путина на новый президентский срок, после чего прошлое правительство подало в отставку - в настоящее время члены кабмина работают с приставкой и.о. до утверждения нового состава. В этот же день Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок, на должность премьера. На встрече с депутатами от "Единой России" Медведев озвучил свои предложения по руководящему составу кабмина.

Помимо кадровых перестановок он решил и серьезно перераспределить обязанности между вице-премьерами, при этом увеличив число заместителей - их планируется десять вместо прежних девяти.

КТО НА НОВЕНЬКОГО

Исполняющий обязанности министра финансов Силуанов предложен на пост первого вице-премьера по вопросам макроэкономики и финансов. Ранее эту должность занимал Игорь Шувалов. Спектр вопросов, которые он курировал, был достаточно широким: безопасность дорожного движения, жилищная политика, внешняя торговля, малое и среднее предпринимательство, миграционная политика, налоги и неналоговые платежи, госзакупки, бюджет.

Силуанов в новом правительстве будет курировать весь экономический блок, сохранив должность министра финансов, сообщил РИА Новости источник в кабинете министров. Подобная схема ранее уже применялась к посту главы Минфина - его одновременно с должностью вице-премьера в 2000-х занимал Алексей Кудрин.

Вопросами оборонно-промышленного комплекса в ранге вице-премьера предложено заняться заместителю министра обороны Юрию Борисову. В ушедшем в отставку кабмине этот пост занимал Дмитрий Рогозин, который также отвечал за авиастроение, антитеррористическую безопасность, атомную энергетику, космическую отрасль.

Предложение занять кресло вице-премьера получил и бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Такой высокий пост для него не внове - Гордеев ранее уже занимал пост вице-премьера, совмещая его с министерским портфелем. В новом кабмине ему предлагается курировать знакомую отрасль – сельское хозяйство.

В "старом" кабмине эта сфера была в ведении Аркадия Дворковича. Кроме того, он отвечал за электронное правительство, автомобилестроение, арктическую деятельность, авиа- и железнодорожный транспорт, газовые вопросы, добычу и транспортировку нефти, металлургию, связь, медицинскую промышленность, теплоэнергетику, развитие цифровой экономики, медиасферу и интернет.

Часть этих вопросов, а именно транспорт, связь и цифровую экономику, может взять на себя Максимов Акимов, чью кандидатуру предлагает Медведев. Ранее он занимал пост первого замруководителя аппарата кабмина.

Новым лицом в рядах вице-премьеров может стать и Константин Чуйченко, который может сменить главу аппарата правительства Сергея Приходько. Чуйченко до инаугурации президента работал помощником главы государства и возглавлял контрольное управление Кремля.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, по предложению Медведева, возвращается в Белый дом. Ранее она занимала пост министра здравоохранения и соцразвития. Сейчас ей предлагается пост вице-премьера, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики.

КТО ОСТАЕТСЯ

В прежнем составе кабмина эти вопросы в должности вице-премьера курировала Ольга Голодец. Медведев предложил Голодец, сохранив пост, заняться вопросами культуры, которые и ранее были в ее ведении, а также освоить новую сферу – спорт. За спортивную тематику в старом кабмине отвечал вице-премьер Виталий Мутко.

Мутко также остается в кабмине в должности вице-премьера, но, согласно предложению Медведева, будет курировать вопросы строительства. Регулирование в сфере строительства, а также промышленность строительных материалов находилась в ведении Дмитрия Козака.

Козаку на посту вице-премьера теперь предлагается новая сфера деятельности - промышленность и энергетика. Ранее их курировал Дворкович.

Юрий Трутнев же, как ожидается, сохранит должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В кабмине Трутнев отвечал за угольную отрасль и развитие Дальнего Востока и Байкальского региона.

КОГО ЕЩЕ НЕ НАЗВАЛИ

Из-за двойственности должности Трутнева сначала сложилось впечатление, что он покидает кабмин. Однако позднее источник в кабинете министров пояснил РИА Новости, что Медведев не упомянул Трутнева на встрече с фракцией "Единая Россия" лишь потому, что тот занимает также должность полпреда.

По остальным пятерым вице-премьерам прежнего кабмина окончательной ясности пока нет. Медведев не назвал в числе кандидатов в вице-премьеры Шувалова, Дворковича, Приходько, Рогозина и Александра Хлопонина, однако это не означает, что они не войдут в новый состав кабмина или структуру администрации президента.

Приходько, в том числе, курировал вопросы электронного правительства, взаимоотношений с религиозными объединениями, судебной системы и гуманитарных связей с зарубежными странами.

Хлопонин в должности вице-премьера отвечал за вопросы водохозяйственного комплекса, национальной политики, охраны Байкала и Байкальской природной территории, охраны лесов, развития Северного Кавказа, экологический безопасности и обращения с отходами.

Предложений на министерские посты Медведев на встрече с депутатами не озвучил.

Фракция "Единой России" после консультаций с Медведевым приняла решение консолидированно поддержать его кандидатуру на должность председателя правительства.