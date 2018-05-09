Голикова заявила, что готова решать вызовы в социальной сфере

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Предложенная на должность вице-премьера России по социальной политике, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что готова работать и решать проблемы сферы, в том числе в пенсионной системе.

Ранее в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев еще до утверждения на свой пост председателя правительства озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером — полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.

"Если назначат, то, конечно, буду работать", - сказала Голикова журналистам.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать перемен в социальной сфере, таких как повышение пенсионного возраста, решение вопроса с накопительной частью пенсии, Голикова сказала: "Будем решать все проблемы, если назначат".