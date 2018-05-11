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Бюджет ПФР в 2018 г будет сформирован с учетом переходящих остатков 2017 г


Пенсионная реформа / Экономика

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) в пятницу заявила, что бюджет фонда будет сформирован в текущем 2018 году с использованием переходящих остатков средств прошлого 2017 года. Это 234,2 млрд рублей.

Напомним, что ранее из поправок в бюджет-2018 министерства финансов стало известно, Минфин выступил с предложением уменьшить расходы госбюджета на пенсионное обеспечение россиян в текущем году на 51,5 млрд рублей.

Министерство финансов РФРасходы на пенсии в РФ планируется уменьшить в 2018 г на 51,5 млрд руб

"При исполнении бюджета ПФР в 2018 году будут использованы переходящие остатки средств бюджета ПФР–2017, которые составили 234,2 миллиарда рублей, эти средства в соответствии с законодательством будут использованы на финансирование направлений расходов бюджета ПФР–2018",- сообщили в пресс-службе ПФР и пояснили, что, в соответствии с поправками в бюджет ПФР, внесенными Минфином, расходы фонда на выплату пенсий в этом году вырастут почти на 99 млрд рублей. Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 миллиард рублей и составят 7,35 триллиона рублей; поправки также предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 миллиарда рублей.

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