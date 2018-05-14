Силуанов: Все решения по налоговой системе в РФ примут в весеннюю сессию

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности главы Минфина Антон Силуанов в понедельник заявил, что российское правительство все предложения по налоговой системе подготовит. Все решения по этому вопросу будут приняты в весеннюю сессию, повышения НДФЛ не планируется.

"В наших расчетах нет мы не планируем увеличения НДФЛ... Я думаю сейчас правительство сформируется и правительство уже подготовит новые предложения, будем с этим предложениями выступать в Госдуме и обсуждать, в том числе и по налогам", - пояснил Силуанов.

"У нас есть ограничения по сроку принятия решений - поскольку Госдума будет работать до середины, второй половины июля - поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию", - отметил он.

Затрагивая вопрос о поддержке попавших под американские санкции компаний РФ, и.о. министра финансов отметил, что эта тема прорабатывается. В том числе - обсуждается поддержка бизнеса через Промсвязьбанк.