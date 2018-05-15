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Исполнение нового "майского указа" грозит повышением пенсионного возраста в РФ


Пенсионная реформа / Экономика
  • #Дом правительства РФ
    © fotolia.com, OlegDoroshin

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Для реализации новых национальных проектов в рамках "майского указа" правительству России, скорее всего, будет необходимо пойти на повышение пенсионного возраста в стране. Как пишет "Коммерсант", в случае, если на эту меру не решиться, бюджетных доходов будет недостаточно.

Нацпроекты на следующие шесть лет - в период с 2018 по 2024 годы, над которыми будет работать новый кабинет министров под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, очень похожи на национальные проекты времен его президентства (с 2008 по 2012 год).

В "двадцатипятитриллионном плане" правительства, с которым ознакомилась газета, всего 13 проектов, которые развивают уже существующие. Наиболее крупные статьи расходов приходятся на онкологическую программу, обеспечение госсектора и средних школ цифровыми каналами связи, а также ремонт автомобильных дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиции в российское программное обеспечение для "цифрового государства".

В год каждый из них будет стоить дополнительно 150–200 млрд рублей. Самый логичный способ покрыть эти расходы, по данным издания, экономить на других статьях бюджета за счет повышения пенсионного возраста.

"Ъ" отмечает, что ожидается крупное, однако нерадикальное перераспределение средств бюджета. Около 7,8% федеральных трат (на национальные проекты предполагают в основном финансирование за счет федбюджета) или около 4% консолидированных бюджетных расходов. Для системы бюджета это более масштабный план, чем проекты 2008-2012 годов, так как они производятся в рамках "бюджетного правила".

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