СМИ: Кремлевские юристы выступили за смягчение законопроекта о контрсанкциях

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Государственно-правовое управление президента (ГПУ) России Владимира Путина высказало ряд серьезных замечаний к разработанному в нижней палате парламента закону об ответных мерах на американские санкции, который Госдума намерена принять во вторник, 15 мая, в первом чтении, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Кремлевские юристы на четырех листах подвергли критике исходный текст законопроекта, инициаторами которого являются спикер Думы Вячеслав Володин и лидеры политических фракций.

В администрации президента посчитали, что принятие этого документа нанесет вред российским компаниям, а не зарубежным. Проект закона, в частности, предполагает приостановку либо полное прекращение сотрудничества с компаниями США в области авиастроения. Это создает риски для "ВСМПО-Ависмы", который является единственным в России и одним из крупнейших мировых поставщиков титана.

Первоначально в ГПУ были против принятия документа в исходном виде даже в первом чтении в Госдуме: условием его продвижения станет проект постановления нижней палаты парламента, который будет принят в один день с текстом закона.

В тексте проекте зафиксируют подходы к трансформации документа, которые должны произойти ко второму чтению. Это должно помочь "сохранить лицо авторов проекта", рассказал изданию источник в руководстве Госдумы. По словам собеседника, "раньше так часто делали с непростыми законопроектами в социальной и бюджетной сфере".