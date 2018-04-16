"Самрук-Казына" на ПМЭФ предложит к продаже 3 аэропорта, Qazaq Air и ж/д активы

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана "Самрук-Казына", управляющий ключевыми госактивами страны, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложит к продаже три международных аэропорта, авиакомпанию Qazaq Air, а также некоторые активы Казахстанских железных дорог, рассказал управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации фонда Нурлан Рахметов.

"На дне инвестора в рамках ПМЭФ мы предложим к продаже три международных аэропорта, которые находятся в нашей собственности: Павлодар, Актобе, Атырау", - сообщил он в интервью РИА Новости в преддверии форума.

Также фонд планирует представить молодую авиакомпанию Qazaq Air. "Она больше ориентирована на внутренние перевозки, но не исключаются и международные", - пояснил собеседник агентства.

"Есть некоторые активы, которые принадлежат нашему национальному железнодорожному перевозчику – "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) – например, доля в компании "Тулпар-Тальго", которая занимается производством пассажирских вагонов. У нас есть намерения продать эти активы до конца года, но все будет зависеть от переговоров", - добавил он.

Кроме того, "Самрук-Казына" представит к продаже 100% "Самрук-Энерго", а также "Объединенную химическую компанию" и проекты горнодобывающей "Тау-Кен Самрук".

"Мы будем предлагать купить у нас 100-процентный пакет акций производителя электроэнергии "Самрук-Энерго", у которого также есть угольные активы. Компания занимает почти 30-процентную долю генерации электроэнергии. Возможно, она вызовет интерес у российских инвесторов", - сказал Рахметов.

В апреле фонд провел презентацию на фондовой бирже Шанхая, в ходе которой китайские инвесторы проявили большой интерес к "Самрук-Энерго" и к активам, связанным с транспортной инфраструктурой. "В КНР действует большая программа "Один пояс, один путь". Из шести маршрутов этого пути два проходят через Казахстан, для них это очень интересно", - отметил Рахметов.

"Представим и "Объединенную химическую компанию", у которой есть несколько активов, проектов, где мы рады были бы видеть стратегических партнеров из России. Также молодую горнодобывающую компанию "Тау-Кен Самрук", несколько проектов которой мы предложим на ПМЭФ", - продолжил собеседник агентства. Он уточнил, что фонд намерен продать эти активы до конца года, но все будет зависеть от переговоров.

"Самрук-Энерго" (на 100% принадлежит фонду "Самрук-Казына") объединяет мощности по производству электроэнергии и тепла, электросетевую инфраструктуру, активы в добыче энергетического угля. Электростанции "Самрук-Энерго" составляют около 30% установленной мощности всей энергосистемы Казахстана. Совместно с "Русалом" (в равных долях) холдингу принадлежит крупнейший в стране производитель угля - "Богатырь Комир".

По данным российского оператора экспорта-импорта электроэнергии - компании "Интер РАО" IRAO - в 2017 году на долю Казахстана пришлось 92% импорта и 8% экспорта электроэнергии. "Интер РАО" также совместно с "Самрук-Энерго" на паритетных началах владеет АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", расположенном в Казахстане. "Интер РАО" сообщала, что в 2018 году рассчитывает продать долю в Экибастузской ГРЭС-2.