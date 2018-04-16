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Moody's: Угроза дополнительных санкций создает больше рисков для частных компаний РФ


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Угроза введения дополнительных санкций создает больший риск для частных компаний РФ, чем для компаний с госучастием, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Угроза дополнительных санкций представляет более высокий риск для компаний с концентрированной долей частных владельцев, чем для компаний с госучастием. Компании с госучастием и их дочерние компании, которые могут быть в числе первых целей при введении санкций, показывают в основном хорошую ликвидность. Влияет и тот факт, что при необходимости они могут рассчитывать на поддержку со стороны российского правительства", - говорится в сообщении.

Десять из 24 компаний с госучастием имеют рейтинги инвестиционного уровня и в основном полагаются на внутренние источники ликвидности, среди них "Газпром" GAZP, "Роснефть" ROSN, РЖД, "Алроса" ALRS, отмечает Moody's.

Однако компании, у которых 50-процентная доля или более принадлежит в совокупности нескольким лицам, и которые также могут попасть под санкции, сталкиваются с более высокими рисками, полагает агентство. Эти компании имеют более низкие показатели ликвидности, и некоторым из них необходимо будет сохранить доступ к рынку для рефинансирования долгов со сроком погашения в 2019-2020 годах.

"В целом риск рефинансирования для российских компаний остается невысоким, при этом на протяжении ближайших пяти лет совокупные суммы выплат по долговым обязательствам будут распределены равномерно, и ежегодные суммы платежей будут составлять в среднем 15% от суммы непогашенного долга. Выплаты по еврооблигациям будут умеренными в 2018-2019 годах, при этом половина этих сумм приходится на "Газпром", который имеет беспрепятственный доступ к рынкам капитала и является самым активным российским эмитентом еврооблигаций", - пишет агентство.

 

Moody's отмечает высокий уровень ликвидности у компаний из экспортно-ориентированных отраслей - нефтегазовой, сталелитейной и добывающей. Такой высокий показатель обусловлен повышением цен на сырьевые ресурсы и достаточно низким курсом рубля, а также улучшением перспектив развития экономики России и низкими процентными ставками ЦБ РФ, поясняет агентство. Химическая промышленность, транспорт, телекоммуникации, электроэнергетический и инфраструктурный сектора также демонстрируют достаточный уровень ликвидности, чему способствует возврат российской экономики к росту.

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