PwC включила Россию в топ-5 лидеров по экономической преступности‍

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) составила рейтинг государств, в которых бизнес чаще всего сталкивается с экономическими преступлениями. Всего в список вошли 54 страны. Россия попала в топ-5 лидеров по экономической преступности.

Лидерами рейтинга стали Франция, Кения, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Россия и Уганда.

В документе аналитики PwC отмечают, что понятие экономического преступления определяют бизнес-компании, а не правоохранительные органы этих стран. Число экономических преступлений в РФ выросло за два года

Респонденты из России назвали самыми распространенными экономическими преступлениями незаконное присвоение активов - 53%, взяточничество и коррупцию - 41% опрошенных.

Прошлое исследование PwC проводила в конце 2015 года. Тогда РФ занимала восьмое место рейтинга. Следует отметить, что число число опрошенных аналитиками компаний из России выросло. Если в 2015 году опрашивали 120 фирм, то в этом - 210.