Годовая инфляция в еврозоне в апреле ожидаемо составила 1,2%

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по окончательной оценке, составила 1,2% против уровня марта в 1,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель полностью совпал с предварительной оценкой, опубликованной 3 мая, а также с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годовая инфляция в Евросоюзе в апреле замедлилась до 1,4% с 1,5% в марте. Годом ранее, в апреле 2017 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,9%, в Евросоюзе - 2%.

Самый высокий показатель годовой инфляции в апреле был зафиксирован в Румынии (4,3%), а также в Эстонии (2,9%) и Словакии (3%). На Кипре и в Ирландии в минувшем месяце зафиксирована дефляция в 0,3% и 0,1% соответственно.