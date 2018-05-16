Орешкин не исключил пересмотра других функций МЭР в новом правительстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - ПРАЙМ. Пересмотр других полномочий Минэкономразвития, помимо передачи торговых представительств за рубежом Минпромторгу, возможен после формирования нового правительства РФ, заявил исполняющий обязанности главы Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Полномочия будут меняться не только в этой части, они будут меняться в других частях в ближайшее время, когда новое правительство сейчас "устаканится". Вы увидите определенные изменения, которые не зафиксированы еще в этом указе. Поэтому - это более комплексная история с точки зрения полномочий функционала министерства", - сказал Орешкин журналистам.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", в котором, в частности, передал Минпромторгу руководство торговыми представительствами РФ и управление их недвижимостью.