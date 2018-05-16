Минэкономразвития понизит прогноз-2018 по росту ВВП РФ с нынешних 2,1%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития понизит прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год, заявил журналистам исполняющий обязанности министра экономического развития РФ Максим Орешкин.

В июне-июле министерство уточнит прогноз на 2018 год по всем экономическим показателям, включая ВВП, инфляцию, цены на нефть и курс рубля, сообщил Орешкин в кулуарах форума "Производительность 360".

"Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен ", - сказал он. Нынешний прогноз МЭР по росту ВВП РФ на 2018 год составляет 2,1%.

В апреле в картине деловой активности Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ в первом квартале в 1,1%. В январе, по последним оценкам министерства, рост составлял 1,4%, в феврале он замедлился до 1,3%, а в марте – до 0,7%.

По словам Орешкина, Минэкономразвития в июне-июле уточнит макропрогноз на 2018 год и представит первую версию прогноза на период до 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая поручил кабмину утвердить до 1 октября основные направления деятельности и прогноз социально-экономического развития России на период до 2024 года.

"Первая версия, которая будет публична, это будет июнь-июль этого года. Речь идет об уточенном прогнозе на 2018 и на период до 2024 года", - сказал Орешкин.

Речь идет об указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Среди целей, перечисленных в указе, рост численности населения России, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов граждан, а также рост пенсий выше уровня инфляции.

Также среди целей указа снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение РФ в число 5 крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.